Milanotoday.it - Video Gol Milan-Inter 1-1, highlights e sintesi

Leggi su Milanotoday.it

Dopo tanta attesa è arrivato il momento del terzo derby della stagione, una partita che vale molto più dei tre punti, perchè se ilha bisogno di punti per risollevare una stagione che sembra ormai compromessa, l’deve riscattare gli ultimi scontri persi con i cugini e non far scappare.