VIDEO- FOTO/ Candelora record nella società delle disuguaglianze

Tempo di lettura: 3 minutiE’ ladeie Mamma Schiavona fa anche il miracolo del “tempo” e il sole e l’aria mite, in spregio alle previsioni meteo, accompagnano la giornata clou dell’antichissima festa di fede e folklorecornice del Santuario di Montevergine.Centinaia di fedeli, provenienti da tutta Italia, in numero nettamente superiore rispetto allo scorso anno hanno raggiunto il Santuario, molti anche a piedi come devozione vuole, per rendere grazie a unasette Madonne della Campania, la Madonna nera. Tammorre e preghiere, canti a distesa, diritti civili, arte e cultura: ogni 2 febbraio viene così celebrata una ricorrenza unica che in Campania apre il ciclo Mariano, una festa contemporanea, capace di tenere dentro sia la liturgia che l’evento popolare.Presente come sempre Vladimir Luxuria legatissima alla tradizione di Mamma Schiavona, così come all’Irpinia tutta.