Anteprima24.it - Vicenda CAM, i rappresentanti caudini di NdC: “Stabilimento di Paolisi resterà in vita”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto“Per ladelloCAM di, presidio produttivo di fondamentale importanza per il sistema economico caudino, abbiamo interessato immediatamente il nostro leader Clemente Mastella. In nome di una solida amicizia che lo lega da tempo al patron di Adler Paolo Scudieri”, lo scrivono in una nota congiunta idi NdC Domenico Mauro (vicesegretario regionale) Marcella Sorrentino (segretaria provinciale), Giacomo Buonanno (vicesegretario provinciale) e Pierpaolo Izzo (vicesegretario provinciale e responsabile rapporti con le imprese). “Dall’interlocuzione che il nostro leader Mastella ha avuto con Scudieri emergono notizie positive: la Adler acquisirà Dema e terrà inloCAM di. Il processo di riassetto e riorganizzazione aziendale potrebbe richiedere un processo di razionalizzazione.