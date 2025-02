Quotidiano.net - Viaggio tra simbolismo innovazione e intimità. L’arte visionaria di Fabre

Roma ospita fino all’8 marzodi Jan, uno dei più grandi innovatori della scena contemporanea, con una mostra che, per la prima volta in Italia, raccoglie i due più recenti capitoli della sua produzione artistica: Songs of the Canaries (A Tribute to Emieland Robert Stroud) e Songs of the Gypsies (A Tribute to Django Reinhardt and Django Gennaro). Artista visivo, creatore teatrale e autore, capace di fondere tradizione artistica, filosofia, scienza e spiritualità in un unico personale universo creativo,porta alla ’Galleria Mucciaccia’ nella capitale un corpus di opere che attraversano l’essenza del pensiero umano, la fragilità della vita e il potere trasformativo del, ’giocando’ con la performatività dei materiali, per esplorare temi esistenziali, spirituali e scientifici attraverso un dialogo costante tra corpo, mente e materia.