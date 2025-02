Anteprima24.it - Via libera della UE: dopo la farina di grillo in arrivo anche quella di larve gialle

Tempo di lettura: 2 minutiNon solodi, come già accade da un anno.il viadell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) e il voto favorevoleCommissione Europea che ha dichiarato il prodotto sicuro inserendolo tra i ‘nuovi alimenti’, a breve sulle tavole del Sannio e non solo potrebbe arrivareladidel tenebrione mugnaio.l’ok alla commercializzazionepolvere di questeora sarà possibile utilizzarla in tutti icei come biscotti, pane, pasta, impasti e preparati per prodotti da forno, chiaramente indicandolo in maniera esplicita sull’etichetta come imposto dalla normativa. Nel febbraio 2024nel Sannio comparvero sugli scaffali i primi prodotti a base didi(LEGGI QUI) ed a breve sono attesiquelli condiper un mercato che in altri paesiUE è in forte espansione, ma soprattutto al Sud in Italia questa tipologia di cibo non sembra destare grande interesse da parte dei consumatori.