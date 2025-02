Lortica.it - Via Filzi: dalla caserma al parco acquatico per zanzare

Credtis foto: Foto: Massimo Di GorgaAltro chedella Polizia Municipale, altro che presidio di legalità: il cantiere di via Fabioad Arezzo si è ormai trasformato in un’autentica oasi tropicale, con specchi d’acqua stagnante degni di un documentario sul National Geographic. Le foto che circolano in rete non lasciano spazio a dubbi: è nato il primo allevamento urbano dicertificato dal Comune. Altro che degrado, qui si parla di avanguardia ambientale!Il progetto originario parlava di una sede moderna per i vigili urbani, ma tra fallimenti aziendali, rimpalli burocratici e decisioni non prese, i lavori sono fermi da tempo immemore. Ecco allora l’illuminazione: perché non riqualificare la zona trasformandola in una piscina comunale a cielo aperto? Magari con un bel cartello all’ingresso: Benvenuti alla Laguna di– Ingresso gratuito (comprese).