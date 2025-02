Panorama.it - Via dagli Usa i manifestanti stranieri pro-Hamas

Leggi su Panorama.it

Ieri l'amministrazione Trump ha revocato il visto a Liu Lijun, cittadina cinese simpatizzante die responsabile dell'organizzazione di proteste pro-all'UCLA che è stata espulsa mentre gruppo filopalestinese dell'Università del Michigan ha perso i finanziamenti statali dopo la continue campagne per il disinvestimento da parte di aziende americane legate a Israele. Ora il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si prepara a adottare misure severe contro gli attivisti antisraeliani nelle principali università degli Stati Uniti. Il piano prevede l'espulsione degli studentiche esprimono sostegno ade il possibile taglio dei finanziamenti federali alle università che non contrastano episodi di antisemitismo.Secondo quanto riportato dal New York Post, il provvedimento esecutivo, che Trump dovrebbe firmare a breve, darà alle autorità competenti un periodo di 60 giorni per presentare raccomandazioni alla Casa Bianca.