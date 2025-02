Lortica.it - Vi ricordate dell’U.S. Arezzo degli anni ‘50?

Leggi su Lortica.it

Seguo l’fin da quel giorno di luglio in cui Ferrario fu venduto alla Lucchese per 10 milioni, al Principe di Piemonte. Ero presente, avevo solo 4, e ricordo bene Battello, Lucioli, Bianconi e altri dirigenti che festeggiarono al bar del bagno del Principe stappando lo spumante.Ho visto passare tanti giocatori, tanti allenatori, tanti sistemi di gioco e persino tanti campi. All’epoca erano veri campi, non tappeti erbosi. I palloni potevano squarciare la testa, e sul terreno si sudava davvero. Ho ammirato le cannonate di Lenci, i colpi di testa di Cati, i guizzi di Scatizzi, la classe di Meroi. fino all’epoca moderna.A proposito, caro Mister, quando giocavamo in Serie B per la prima volta, il lunedì pomeriggio Flaborea, Rossi, Picci e altri scendevano al campo sotto le carceri per giocare con noi dilettanti e amatori.