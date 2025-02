Lanazione.it - “Vessato dalla preside”. Professore di filosofia vince la battaglia in aula. Risarcito con 10mila euro

La Spezia, 2 febbraio 2025 – Nell’arco di pochi mesi era stato raggiunto non solo da due sanzioni disciplinari delladell’istituto, ma anche da un procedimento dell’Ufficio scolastico regionale innescatostessa dirigente scolastica, oltre a subire una serie di azioni che avrebbero contribuito a “creare condizioni lavorative stressogene”. Un anno scolastico da incubo, quello vissuto da undidi un liceo dello Spezzino, che a distanza di quattro anni proprio per quegli episodi saràdal ministero dell’Istruzione e del merito con circa. Il mancato controllo dello stress “Nei confronti del, il datore di lavoro pubblico non soltanto non ha adempiuto al proprio dovere di prevenire un ambiente di lavoro stressogeno ma anzi ne risulta aver colposamente creato le condizioni, con l’applicazione di almeno una sanzione disciplinare illegittima, con l’apertura di un procedimento disciplinare evitabile e con almeno due iniziative che, a prescindereloro legittimità, erano in realtà motivate da un intento obiettivamente oppositivo nei suoi confronti”: così scrive il giudice del tribunale civile della Spezia, Marco Viani, motivando la condanna del ministero e ravvisando gli estremi dello straining, ovvero il comportamento scorretto del datore di lavoro – che può esaurirsi in un unico episodio, oppure essere composto da più azioni tra loro scollegate – che genera un disagio nel lavoratore.