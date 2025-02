Velvetgossip.it - Vespa contro Usigrai: un confronto acceso sull’ignoranza nel giornalismo

Leggi su Velvetgossip.it

Bruno, noto giornalista e conduttore di Rai 1, ha recentemente scatenato undibattito mediatico con la sua difesa della premier Giorgia Meloni durante il programma “Cinque Minuti”. Questo episodio ha attirato critiche da diverse figure politiche e associazioni, in particolare dall’, che ha definito le sue affermazioni come “propaganda che sa di regime”. In risposta,ha dichiarato all’agenzia Ansa: “All’posso solo perdonare l’ignoranza”.La polemica è esplosa quandoha espresso il suo disappunto riguardo alla gestione del caso di Almasri, un tema delicato che tocca questioni di sicurezza nazionale e relazioni internazionali. La sua difesa della Meloni ha suscitato reazioni forti e contrapposte, portando a una serie di attacchi da parte di esponenti del Partito Democratico (PD) e del Movimento 5 Stelle (M5S).