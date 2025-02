Spazionapoli.it - Verso Roma-Napoli, sorpresa Buongiorno per Conte? Cosa trapela sulla formazione

Ultime calcio– Grande attesa in casa azzurra per la sfida di questa sera, in programma allo stadio Olimpico, contro ladi Claudio Ranieri: ecco le ultime di.Le ultime notizie di calcio mercato sulhanno per certi versi monopolizzato l’attenzione da parte dei tifosi di fede azzurra: evidentemente, la questione legata al sostituto di Khvicha Kvaratskhelia e il possibile colpo in difesa sono temi molto caldi in questi ultimissime ore della sessione invernale. Prima della chiusura della finestra di mercato, ci si aspetta l’arrivo di Allan Saint Maximin (clicca qui per tutti i dettagli), mentre si attende di capire se tra gli azzurri e la Fiorentina ci sarà l’accordo per il difensore Pietro Comuzzo.Quest’oggi, però, si ritorna in campo e illo farà contro la, in un big match che è sempre molto sentito all’ombra del Vesuvio.