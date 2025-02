Verso Milan-Inter la situazione legata agli ultimi infortunati

Leggi su Ilnerazzurro.it

Tra poche ore la città dio, in un’orario storicamente noto per l’usanza dell’aperitivo, si fermerà per lasciare spazio alle emozioni del Derby della Madunina, mai come quest’anno incerto e carico di suspence. L’Campione d’Italia arriva alla stracittadinaese forte del passaggio del turno direttoottavi di finale dopo il tris rifilato al Monaco mercoledì sera ed è obbligata a trovare, come in occasione del derby scudetto della passata stagione, la forza per primeggiare e tenere il passo del Napoli, atteso subito dopo dalla trasferta all’Olimpico contro la Roma.Come stanno Acerbi e CalhanogluL’sta ultimando gliritocchi per presentarsi alla sfida con ile riuscire a ribaltare lo score che quest’anno vede la Beneamata sotto di due derby contro il Diavolo (Campionato e Supercoppa).