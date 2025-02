Anteprima24.it - Verso Benevento-Monopoli, Auteri: “Anche se dal mercato non arriva nessuno siamo competitivi”

Tempo di lettura: 4 minutiIl(45) è atteso domani al “Ciro Vigorito” da un impegno chiave nell’economia della stagione contro il(47), squadra che dalla scorsa giornata ha spodestato dalla vetta i giallorossi ora costretti ad inseguire dopo essere stati al comando dal quinto turno. A presentare il match mister Gaetanonella consueta conferenza stampa:SETTIMANA – “Io dipendo dagli umori dei ragazzi. Non li ho visti ad inizio settimana tanto tranquilli e ho cercato di rasserenarli. Sonoreazioni positive. Un po’ di pressione che si avverte di più. Capitaalle squadre che vincono i campionati. Problemi grandi non ce ne sono. Quando c’è questa reazione con grande senso di appartenenza è positivo. Oggi ciallenati con maggiore tranquillità, fermo restando che problemi gravi non ce ne sono.