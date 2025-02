Thesocialpost.it - Verissimo, Eleonora Giorgi confessa: “Ecco la notizia più brutta. Cosa ho adesso”

L’attrice svela il peggioramento della malattia acontinua a raccontare con grande lucidità il suo percorso contro il tumore al pancreas, che purtroppo non ha arrestato la sua corsa. Ospite della puntata del 2 febbraio di, l’attrice ha rivelato che i medici hanno scoperto una metastasi al cervello, per la quale l’unica possibilità di cura sarebbe un farmaco sperimentale non ancora approvato.“Dovrei chiamare Trump per una firma”In collegamento da casa,ha spiegato a Silvia Toffanin di aver già subito un intervento di radiochirurgia, una procedura ben nota a chi combatte contro il cancro. Tuttavia, il fatto che si trattasse di una metastasi cerebrale ha generato in lei grande paura. La speranza, ora, è legata a una terapia sperimentale già individuata ma ancora non disponibile: “Non so se dovrei chiamare Trump per far approvare la medicina.