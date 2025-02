Laspunta.it - Velletri, tornano in piazza gli agricoltori. Chiesto lo stato di crisi. La protesta si allarga

Sono tornati in, in presidio, perre contro gli aumenti che stanno mettendo in ginocchio le aziende agricole. Ail gruppo deglilegati all’Aspal del presidente Stefano Giammatteo si sono ritrovati nelle della dispensa Fantozzi. In fila con i loro trattori, ordinati e in maniera molto pacifica hanno sollecitato i cittadini sulla loro vertenza.Stefano GiammatteoContro anche al governo, che di fatto preferisce sostenere le aziende di sistema che delocalizzano le produzioni all’estro, grazie al piano Mattei, piuttosto che favorire misure di sostegno per le piccole aziende.“Ormai non si riesce più a sostenere i costi – dice Giammatteo – questo l’uva è stata pagata 25 euro al quintale, ovvero 25 centesimi al chilo. Per produrla ce ne sono voluti circa 40 di euro.