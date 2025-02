Imolaoggi.it - Vannacci a Torcello, ira dell’Anpi: “Il mondo è contrario al fascismo”

Leggi su Imolaoggi.it

(VENEZIA) – Robertoè arrivato anella mattina di sabato, invitato da Lewis Trevisan, referente veneziano del movimento “IlalVeneto”, per un tour dell’isola in compagnia del generale che, recita l’evento diffuso sui social, “durante il viaggio ci spiegherà come provare a raddrizzare questoal”. Il tour.