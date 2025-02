Biccy.it - Valerio Scanu svela se parteciperebbe al Grande Fratello e a Ballando con le Stelle

Da Tale e Quale Show a Il Cantante Mascherato, passando per L’Isola dei Famosi fino al più recente Ora O Mai Più:è un peperino del piccolo schermo e per sua fortuna riesce a lasciare il segno in ogni programma che fa. Anche nel soporifero show di Marco Liorni è riuscito a dare una svegliata al cast dei tutor.Intervistato dal portale SuperGuidaTv,ha parlato dei programmi televisivi a cui ha partecipato citando anche ilche però, almeno al momento, non vorrebbe fare. “? Non pongo limiti alla provvidenza ma non è un’esperienza che muoio dalla voglia di fare. Ho accettato di partecipare a L’Isola dei Famosi perché i soldi che mi erano stati offerti erano tanti. Ilad oggi non è una delle mie aspirazioni“.con le? “Non posso farlo”E non è nelle sue aspirazioni neanchecon le, ma non per snobbismo, ma perché non potrebbe farlo essendo diventato in questi anni un ballerino professionista.