Ilgiorno.it - Valentina, muratrice, imbianchina e saldatrice senza lavoro. Ma l’opportunità arriva da Salvambiente

Leggi su Ilgiorno.it

Trezzano sul Naviglio (Milano) – Una richiesta di aiuto affidata ai social, “tante speranze”, ammetteche con parole semplici metteva in evidenza un bisogno. “Devo lavorare per mantenere i miei figli e non mi vergogno di averlo chiesto sui social – raccontaTega il nome completo della 53enne di origini albanesi –. Mi hanno contattato dall’associazionedi Trezzano per fare dei lavoretti in cui sono specializzata da tanti anni. Ed eccomi qui, con tanta gratitudine per questi volontari che mi hanno datodi farmi conoscere. Non è facile – prosegue – a 53 anni trovare un, soprattutto quando, da donna, ti offri come”. Tutti lavori chesvolge con maestria ormai da anni: “Ho imparato in Albania, ho fatto ristrutturazioni di oltre 300 case, poi sono venuta in Italia qualche anno fa per cercare– ricorda la 53enne –, prima a Napoli poi a Milano.