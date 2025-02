Dayitalianews.com - Valdobbiadene, tragedia nella notte: auto sbanda, morto un ragazzo di 20 anni

Terribile incidente questa(domenica 2 febbraio) a Saccol di. Un ventenne ha perso la vita dopo aver perso il controllo della suaed essere finendo in un vigneto.L'incidente si è verificato alle 0,30, all'altezza del civico 11 di strada Cartizia. Il giovane di, era solo inquando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo, uscendo di strada e finendo la corsa in un vigneto. Ilpurtroppo nell'impatto è stato sbalzato dall', ed èsul colpo.