Usa, segretario di Stato Rubio incontra il presidente di Panama

Ildiamericano Marcohato ildiJosé Raúl Mulino, in occasione della tappa inaugurale del suo primo viaggio all’estero come massimo diplomatico degli Usa. Il vertice arriva in un periodo delicato con il nuovo capo della Casa Bianca, Donald Trump, che sta aumentando la pressione chiedendo la restituzione del Canale diagli Stati Uniti. Mulino, dal canto suo, ha dichiarato che non ci saranno negoziati con Washington sulla proprietà del canale e alcuni panamensi hanno inscenato delle proteste per i piani del tycoon.