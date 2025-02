Urla e liti al Milan Conceicao via | altra conferma

Leggi su Sportface.it

In casasono ore caldissime, si sta vivendo una vera e propria rivoluzione che fino a pochi giorni fa era del tutto inaspettata.La Supercoppa Italiana vinta meno di un mese fa sembra essere un ricordo lontanissimo, e a poche ore dal terzo derby della stagione nell’ambiente rossonero sembra esserci un caos assoluto. La squadra di Sergio Conceiçao, infatti, dopo la bruttissima sconfitta subita contro la Dinamo Zagabria che è costata l’accesso diretto agli ottavi di Champions League, ha vissuto ore turbolente e tensioni importanti nello spogliatoio. La lite tra l’allenatore e il Capitano Davide Calabria al termine di-Parma è stata solo l’inizio di una settimana bollente, che è culminata con addii eccellenti e inaspettati a pochi giorni dalla fine del mercato.Proprio Calabria ha terminato la sua avventura al: dopo essere cresciuto in rossonero, il terzino destro e ormai ex capitano ha accettato di trasferirsi al Bologna in queste ultime ore del mercato di gennaio.