Urbino cerca continuità. Urbania e Alma in casa

Oggi in Eccellenza si gioca (ore 15) per la quinta giornata del girone di ritorno. K Sport Montecchio Gallo- Montegranaro. "Sarà una grande partita - spiega alla vigilia del match il dg della K Sport Matteo Mariani - contro un squadrone che già prima degli innesti di Sindic e Urbinati ha mostrato nel corso del girone di andata di essere una compagine che subisce molto poco ed ha un attacco di tutto rispetto". Arbitra Gianluca Cacchiarelli di San Benedetto del Tronto. Monturano-. "Una partita che va affrontata con grande intensità – dice il dg dell’Ivan Santi - perché rappresenta un bivio per la nostra stagione. Nonostante le assenze per infortunio e squalifiche siamo molto fiduciosi perché abbiamo un gruppo di ragazzi responsabili che sa dell’importanza della partita. Squalificati Bardeggia e Galante ci dovremo inventare qualcosa davanti per bucare la difesa del Monturano.