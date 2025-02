Liberoquotidiano.it - "Uomo troglodita" secondo Francesco Piccolo? La replica di Nannipieri

Leggi su Liberoquotidiano.it

Sono une non mi sento un. Mi faccio la barba, faccio la pipì in piedi, ho amato donne come fossero oceani, e non mi sento in colpa di essere nato maschio, come vorrebbe La Stampa. Certe interviste non sono interviste: sono manifesti. E ai manifesti si risponde. Parola per parola. Ieri, a piena pagina, La Stampa lanciava una conversazione tra la giornalista Simonetta Sciandivasci e lo scrittore, sul suo ultimo libro Son qui: m'ammazzi (Einaudi). La giornalista ha messo subito in chiaro le cose: gli uomini, per migliorarsi, devono essere un tipo particolare di maschi: «Quelli nuovi, in remissione dei peccati. I progressisti». Lo scrittore premio Strega, in remissione dei peccati, ha confessato: la nostra civiltà- da Boccaccio a Manzoni, da Verga a Svevo- ha prodotto inarrivabili capolavori, che hanno però esaltato e perpetrato il maschio violento che è in ciascuno di noi.