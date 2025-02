Isaechia.it - Uomini e Donne, Martina De Ioannon risponde alla critica di un hater (ma poi cancella tutto)

Leggi su Isaechia.it

Deha da poco concluso la sua esperienza sul trono di.Il suo percorso è sembrato molto somigliante ai troni dei bei vecchi tempi della trasmissione. A prescindere da simpatie o antipatie, chiunque l’abbia seguito le ha riconosciuto grande generosità nel mettere in gioco se stessa e i propri sentimenti.La sua autenticità ha creato affezione nel pubblico come non se ne vedeva da diverso tempo, anche se questo è stato dall’inizio diviso a metà. C’è chi la sognava già accanto a Gianmarco Steri e chi ha sempre sostenuto che la sua complicità con Ciro Solimeno fosse inarrivabile per chiunque altro.Di fattoha scelto Ciro e, nonostante una prima intervista a Verissimo parsa un po’ troppo razionale da parte sua, i ragazzi sembrano più affiatati che mai. La colazione di coppia su Wittytv li ha mostrati molto complici e i loro contenuti social non fanno altro che confermare quell’impressione.