Ilgiorno.it - Università e tasse, in Lombardia si paga di più: Milano al primo posto. La classifica

, 2 febbraio 2025 – In Italia leuniversitarie hanno costi diversi a seconda degli atenei e delle città. Quest’anno, l’Statale discavalca Pavia e diventa l'ateneo statale con il costo più alto, con una tassazione media di 3.808,56 euro (3.360,00 euro per le facoltà umanistiche e 4.257,12 euro per i corsi di laurea dell'area scientifica). Gli atenei lombardi si confermano così quelli più cari, nellaredatta dall'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, in collaborazione con Fondazione Isscon, che monitora i costi che le famiglie italiane sostengono per consentire ai ragazzi di svolgere gli studi universitari. Secondata, l'di Pavia (3.343,00 euro per le facoltà umanistiche e 4.141,00 euro per quelle scientifiche), seguita da l'del Salento (3.