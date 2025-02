Quifinanza.it - Unicredit sale oltre il 4% di Generali, altra mossa nel Risiko bancario dopo Bpm

Leggi su Quifinanza.it

Il gruppoitalianoè salitoil 4% del controllo di, la più grande compagnia assicurativa del nostro Paese. L’aumento delle quote in possesso diarriva in un momento critico per, che sta studiando una proposta di fusione di una sua società con la francese Natixis, di Bpce.La proposta di fusione creerebbe la società di risparmio gestito più grande d’Europa. All’interno della società però alcuni azionisti, tra cui la holding della famiglia Del Vecchio e quella del Gruppo Caltagirone, sono contrari all’operazione, che si intreccia con il tentativo di acquisto di Mediobanca da parte di Mps.intanto dice di voler dare precedenza ancora alle operazioni Bpm e Commerzbank.è diventata l’ago della bilancia inL’agenzia di stampa Ansa riporta che, con le nuove partecipazioni in, potrebbe essere diventata l’ago della bilancia che deciderà una delle operazioni finanziarie più importanti degli ultimi anni in Europa.