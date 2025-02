Unicredit annuncia di possedere il 41% di Generali ma nega interessi strategici | cosa succede

Ildifforme.it - Unicredit annuncia di possedere il 4,1% di Generali ma nega “interessi strategici”: cosa succede

Leggi su Ildifforme.it

La banca guidata da Andrea Orcel ha definito l'acquisizione, avvenuta in un lasso di tempo piuttosto lungo, come un "puro investimento finanziario", da non collegare quindi con gli ultimi sviluppi del Risiko del mondo bancarioL'articolodiil 4,1% dima”:proviene da Il Difforme.