UniCredit al 41 per cento di Generali | Investimento finanziario nessun interesse strategico

UniCredit al 4,1 per cento di Generali: «Investimento finanziario, nessun interesse strategico»

informa di detenere una partecipazione di circa il 4,1 pernel capitale sociale di, acquisita nel tempo sul mercato. La quota è un purodella banca che supera in modo significativo le sue metriche di rendimento e ha un impatto trascurabile sul CET1». È quanto si legge in una nota della banca guidata da Andrea Orcel: «Una quota addizionale pari a circa lo 0,6 perè detenuta come sottostante dell’ordinaria attività per i clienti e relative coperture»., puntualizza la nota, «non ha unine rimane pienamente concentrata sull’esecuzione del pianoUnlocked, sull’offerta di scambio in corso su Banco Bpm e sull’in Commerzbank».La sede dia Milano (Getty Images).LEGGI ANCHE: L’imbarazzo del governo nell’aggrovigliato dossier-Bpm e l’intreccio conArticolo completo:al 4,1 perdi: «» dal blog Lettera43