UNICEF Ucraina: attacchi incessanti devastano giovani vite

Dichiarazione di Munir Mammadzade, Rappresentante dell’in2 febbraio 2025 – “Sono sconvolto dai continuiche colpiscono aree fortemente popolate e che uccidono e feriscono molte persone, compresi i bambini. Ieri, a Poltava, secondo le notizie, tre bambini sono stati feriti da un missile che ha colpito un edificio residenziale. Questa violenza insensata si aggiunge alle notizie di almeno quattro bambini feriti a Kramatorsk, Sumy e Synelnykove negli ultimi giorni. Questibrutali non causano solo danni fisici e mentali, ma colpiscono lo sviluppo olistico dei bambini.A Odessa, secondo le notizie, due scuole sono state danneggiate negli ultimi giorni. L’ha fornito una protezione antisfondamento per una delle scuole, che ha svolto un ruolo cruciale nel proteggere le aule, garantendo che non ci fossero danni sostanziali all’interno.