Ilrestodelcarlino.it - Unahotels schiacciasassi. Cremona non regge l’urto

REGGIO EMILIA 7851REGGIO EMILIA Uglietti 4 (2/2, 0/1), Barford 11 (4/8, 1/4), Grant 5 (0/1, 1/3), Cheatham 7 (2/6, 1/4), Faye 20 (9/11); Gombauld 7 (3/5), Smith 12 (1/3, 3/5), Vitali (0/1), Faried 12 (4/7), Chillo (0/2) Gallo (0/3, 0/3), Fainke. All.: Priftis. VANOLIDavis 10 (2/4, 2/5), Willis 14 (4/7, 2/8), Nikolic 8 (1/2, 2/3), Dreznjak 3 (0/2, 1/2), Owens 8 (1/3, 1/2); Jones 2 (1/3, 0/3), Lacey 2 (1/3), Zampini 2 (0/2), Poser 2 (1/4). N.e.: Conti, De Martin, Zani. All.: Brotto. ArbitrI: Paternicò, Galasso, Lucotti Parziali: (20-18, 32-30; 54-41) Note T.l.: Reg 10/15 Cre 5/13. Rimb.: Reg 54 (Faried 12) Cre 25 (Nikolic 5). Ass.: Reg 17 (Uglietti 5) Cre 14 (Davis 7). Spettatori 3.874 (f.p.) Una vittoria per i nostri padri. Per tutti quelli che magari hanno i capelli bianchi e una sana nostalgia dei pivot ‘classici’, di quei tempi in cui rappresentavano davvero il centro di gravità di ogni squadra.