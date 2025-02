Iltempo.it - Una sinistra come l'orchestra del Titanic

Vediamo se ho capito bene. L'opposizione è guidata da Elly Schlein che dirige l'dove i principali suonatori sono ormai estranei al suo partito. Alla tromba Maurizio Landini che ha trasformato la Cgil in un blocca-treni del weekend; ai fiati la coppia Bonelli e Fratoianni accompagnati dall'oboista Salis. La partitura prevede un Paese in cui il governo che ha vinto le elezioni è dichiarato illegittimo e fascista. I poliziotti che inseguono i delinquenti in fuga vanno processati, anzi messi alla gogna e condannati sulla pubblica piazza. La pubblica piazza va riempita di anarchici ed ex Br che fingendosi studenti mettono a ferro e fuoco le città, i giudici sono considerati buoni quando accusano i propri avversari politici, che devono dimettersi prima che inizino i processi. Al tempo stesso sono delle specie di diavoli quando processano i propri amici, al punto che l'immunità tanto vituperata diventa un'arma politica per promuovere i reati dall'occupazione delle case alla violenza personale contro i politici.