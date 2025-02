Sport.quotidiano.net - Una notte subito da Champions. De Silvestri e Fabbian da applausi. E il Bologna vola al quinto posto

Dalposizionale di Thiago alemozionale di Italiano. Il due a zero al Como è un centrifugato di sentimenti e bellezza. Bella la pennellata di Lykogiannis, bello lo stacco di Dee ancor più bella l’esultanza, con quel pallone sotto la maglia e la dedica dolcissima alla moglie Carlotta in tribuna. Bello anche il due a zero di, gonfio di significato, con questo ragazzo che pareva aver finito il suo tempo in rossoblù e, invece, l’ha riazzerato con un gol pesantissimo. Bello il coro che dalla Bulgarelli si alza nei secondi finali per abbracciare Italiano. E bella, bellissima sopratutto la classifica, che fotografa un, a 37 punti, gli stessi della Juventus di Motta. Motta l’ineguagliabile, perché l’estate scorsa era da rinchiudere chi pensava Italiano potesse soltanto accostarsi al mago che aveva riportato i rossoblù indopo sessant’anni.