Liberoquotidiano.it - "Una metastasi nel cervello, ora mi abbandono al fato": il dramma di Eleonora Giorgi, Toffanin spiazzata

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Ora mial, a qualcosa più grande di me contro cui non posso più di tanto lottare":, che sta affrontando un terribile tumore al pancreas, lo ha detto in collegamento con Silviaa Verissimo su Canale 5. "Mi è capitato di pensare, in questo periodo, che ci sono tre cose della nostra vita che non sono necessarie alla sopravvivenza e alla riproduzione eppure sono enormi - ha detto la nota attrice - l'amore, le bellezza e l'arte. Queste tre cose mi dicono che Dio esiste". Parlando delle sue condizioni fisiche oggi,ha fatto sapere che purtroppo sono peggiorate: "Da 5 giorni ho una cosa che non c'entra niente ma di cui purtroppo soffro. Un attacco reumatico, sto con il busto. Un dolore. Ci siamo lasciate che dovevo vedere gli oncologi e del bivio".