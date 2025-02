Forlitoday.it - 'Una festa della Madonna', polemica per il nome dell'evento. Il sindaco: "Scadimento inopportuno"

Leggi su Forlitoday.it

a Castrocaro Terme e Terra del Sole per unorganizzato per lunedì sera dal locale 'Le Chateau', club che si trova nel Castello del Capitanoe Artiglierie. A sollevarla è stato ilFrancesco Billi, che ha criticato ilscelto per l': 'Una'.