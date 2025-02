Ilrestodelcarlino.it - Una domenica alla scoperta del Museo Archeologico Nazionale delle Marche

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tornano le ‘Domeniche al’ ad Ancona. E’ un’iniziativa che permette di andaredi quell’autentico scrigno di tesori che è il, realtà in un certo senso ‘sottovalutata’ dagli stessi anconetani. Oggi l’ingresso è gratuito, il che dovrebbe bastare per non perdere l’occasione di ammirare tatni capolavori. In più c’è un’iniziativa interessante, una visita guidata unica, dedicatasezione romana, l’ultima a essere stata inaugurata. I visitatori intraprenderanno un viaggio nel passato tra mosaici, statue e curiosità. Un percorso assai stimolante dal punto di vista culturale, ma anche divertente, per cui è adatto ai giovani. La prima visita è in programma dalle ore 15 alle 16.30; la seconda dalle ore 17 alle 18.30. Il costo è di 15 euro (8 euro per gli under 18).