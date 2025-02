Ilrestodelcarlino.it - Una Civitanovese dai tanti volti nuovi. Arriva l’Avezzano, è caccia ai tre punti

al Polisportivo. Eanche un nuovo colpo in casa. Si tratta di Leo De Martino, esterno classe 2005 cresciuto nelle giovanili dell’Avellino, poi approdato al Ravenna ed ora pronto per la sua nuova avventura in rossoblù. Con ogni probabilità, il giocatore sarà ufficializzato stamani dal club del patron Profili, tuttavia è a disposizione per la partita contro i marsicani. De Martino potrebbe non essere l’unica novità. Il patron ha parlato di 8 arrivi in totale nel mercato invernale: 5 sono già stati messi a segno e sono Vila, Rasic, Foglia, Aprea e Milani, quindi lo stesso De Martino. Ne restano due e potrebbero essere i giovani sudamericani Delpiccolo e Cotrone, che si allenano da diversi giorni con il resto del gruppo. A meno che non ci sia qualche sorpresa.