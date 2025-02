Sport.quotidiano.net - Un punto tra i rimpianti. Djimsiti illude l’Atalanta. Maripan e un rigore parato fermano i bergamaschi

di Fabrizio CarcanoBERGAMOLe fatiche europee e le troppe assenze frenano, bloccata in casa dal Torino per 1-1 e penalizzata da una serie di defezioni. Zappacosta out per influenza, Carnesecchi bloccato da un problema agli adduttori, Kolasinac costretto a uscire alla mezz’ora per il flessore e il rientrante Scamacca ko per un problema muscolare al quadricipite. Pareggio che va stretto ai, che a fine gara con Gasperini hanno polemizzato per due episodi arbitrali (un gol annullato a Bellanova e unnon concesso), dopo aver dominato tatticamente, costruendo di più, ma senza riuscire a concretizzare nell’area avversaria, fallendo anche unad un quarto d’ora dalla fine con Retegui, murato da uno strepitoso Milinkovic-Savic. Il 28enne portiere serbo, già protagonista nel successo granata ad agosto per 2-1 - con la parata di un altroa Pasalic - nel secondo tempo ha fatto la differenza, fermando l’attacco nerazzurro, rimpolpato per l’assalto finale dal rientro, con un paio di settimane di anticipo rispetto alle previsioni, di Gianluca Scamacca.