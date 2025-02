Sport.quotidiano.net - Un passo avanti. Porto Sant’Elpidio-Aurora Treia, sono più forti le difese

S. Elpidio 0: Doello, Cerquozzi (14’ st Ivo Vallasciani), Smerilli, Felloussa (9’ st Capiato), Panichi, Trombetta, Macchini, Islami, Zira (24’ st Mannozzi), Bracalente (29’ pt Magliulo), Amici. All. Mengoni.: Testa, Andrea Romagnoli, Dominino, Facundo Garcia (38’ st Allegretti), Filacaro (41’ st Potetti), Bartolini, Wali, Bonifazi, Arias (29’ st Martin Garcia), Borrelli (47’ Cacciamani), Giuli. All. Nocera. Arbitro: Alfonsi di San Benedetto. Finisce senza reti una gara dove nonmancate le emozioni. Ospiti pericolosi in avvio, prima con un colpo di testa di Filacaro e poi con il tiro di Borrelli, fuori di un soffio. I locali si fanno vedere con una bella percussione di Islami chiuso al momento del tiro. Allo scadere gran tiro di Wali per l’e Doello si oppone da campione.