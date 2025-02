Quotidiano.net - Un mese di laboratori alla ludoteca comunale

Divertimento assicurato per i bambini da 0 a 6 anni con giochi ea febbraioSpassatempo di Castel San Pietro. Le attività, tutte gratuite (dalle 17 alle 18), sono organizzate da Solco Civitas e Solco Prossimo. Per partecipare serve l’iscrizione. Si comincia martedì 4 con ’Giochiamo con gli strumenti musicali’; giovedì 6 è in programma ’Ghirlanda al profumo di arancia’; martedì 11 da non perdere ’Piccoli cuochi crescono: prepariamo dei salatini’; giovedì 13 ’Barattolo dell’amore’ (portare il rossetto della mamma); martedì 18 ’Arcobaleno dei valori: condivisione’ (questo è un appuntamento mensile che, di volta in volta, approfondisce un valore diverso, attraverso letture, giochi, attività creative); giovedì 20 ci si diverte con ’Io disegno, tu indovini’; martedì 25 ’Gioco del mimo’; giovedì 27 il programma di febbraio si conclude con ’Gocce di pioggia’.