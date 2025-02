Monzatoday.it - Un fine settimana tra storia e panorami mozzafiato: 5 mete suggestive vicino Monza

Leggi su Monzatoday.it

Il terzo weekend del 2025 si preannuncia soleggiato fino a sabato, ma le temperature rimarranno rigide. Chi è in cerca di idee per un'escursione fuori porta, ecco alcune destinazioni affascinanti, tra borghi storici e paesaggi unici, per un weekend all’insegna della scoperta.1 - Borgo di.