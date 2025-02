Ilgiorno.it - Un 2024 record per gli aeroporti italiani, e Malpensa continua a crescere grazie a merci e passeggeri. Giorgetti: "Ora il Frecciarossa fra l’hub varesino e Roma”

Milano, 2 febbraio 2025 – Un anno da, il, per il sistema aeroportuale italiano che ha registrato 219.078.618, l'11,1% in più rispetto al 2023. Di questi, 146 milioni volano su rotte internazionali. Per la prima volta dal 2019, la composizione del traffico torna, quindi, ai valori pre-pandemia, con un terzo dei viaggiatori sul segmento nazionale e due terzi su quello internazionale. Lo comunica, con un legittimo entusiasmo, Ass– l’associazione che raggruppa i gestori degli scali– spiegando che neltra i primi dieci scali ben otto superano la soglia di 10 milioni di. Primato leonardesco Al primo posto per trafficosi conferma ancora una voltaFiumicino con 49.203.734, segue Milanocon 28.910.368, Bergamo con 17.