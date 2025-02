Tg24.sky.it - Ultras Udinese e Salisburgo assaltano treno con tifosi del Venezia: arrestate 8 persone

Ieri sera a Udine, un gruppo difriulani e delhanno assaltato unsu cui viaggiavano supporter del. La Polizia, in base ai primi accertamenti, ha arrestato in flagranza 8. Si tratta di 5 cittadini austriaci e uno bosniaco, residenti in Austria, un cittadino albanese e uno italiano residenti a Udine. Un altro cittadino italiano è stato denunciato in stato di libertà. I reati contestati sono blocco ferroviario, rissa aggravata, resistenza a pubblico ufficiale, utilizzo di artifizi pirotecnici e bastoni in occasione di manifestazioni sportive. Alle 8sarà applicato il Daspo, divieto di avvicinamento ai luoghi dove si svolgono eventi sportivi. Sono dieci lerimaste ferite, di cui alcune in "serie condizioni", durante gli scontri. Il Sindacato autonomo di polizia Sap precisa che due delleferite sono agenti della Digos.