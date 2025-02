Ildifforme.it - Ultrà assaltano treni a Udine e Modena, il sindaco modenese: “Un indice di inciviltà intollerabile”

Leggi su Ildifforme.it

Sono due i tifosi che sono stati trasportati in ospedale a causa dei gravi traumi riportati, ma non sono in pericolo di vita. Numerosi, invece, i presenti che sono stati fermati e trasportati in Questura. Nel mentre, aaccadeva un episodio simile, dove il treno per raggiungere la città è stato devastato da alcuni tifosi del MantovaL'articolo, il: “Undi” proviene da Il Difforme.