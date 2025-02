Viterbotoday.it - Ultima partita prima dei play in: Stella Azzurra al Palamalè contro San Paolo Ostiense

Leggi su Viterbotoday.it

dellafase di campionato per la WeCOM-Ortoetruria che stasera incontra alil team capitolino di San. I romani sono ormai inseriti nella fascia-In Out e quindi lo sodierno non produrrà alcun punto per la classifica di entrambe le contendenti.