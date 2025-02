Inter-news.it - UFFICIALE – Casadei al Torino! L’ex Inter torna a giocare in Italia

Cesare, prodotto del vivaio dell’poi ceduto al Chelsea, è stato ufficializzato in questi minuti daldopo una lunga trattativa che li ha visti protagonisti insieme alla Lazio. La società attraverso una nota ha comunicato il ritorno del ragazzo in.RITORNO IN– “IlFootball Club è lieto di annunciare di aver acquisito dal Chelsea Football Club, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Cesare. Il centrocampista ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029?.in, ritrova l’CHI SI RIVEDE – “è nato a Ravenna il 10 gennaio 2003 ed è cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Cervia, Cesena ed. Nel 2022 si è trasferito in Inghilterra, al Chelsea, dove inizialmente è stato inserito nella squadra Under 21.