Ue | risponderemo con fermezza a dazi Usa

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.16 L'Ue è pronta a "rispondere cona qualsiasi partner commerciale, che impongain modo ingiusto o arbitrario sui prodotti europei". Così un portavoce della Ue, manifestando "rammarico per la decisione Usa d'imporrea Canada, Messico e Cina". "Il nostro rapporto commerciale con gli Usa è il più grande al mondo. C'è molto in gioco",prosegue il portavoce."Isono dannosi per tutti. Aumentano i costi delle imprese, danneggiano lavoratori e consumatori,creano sconvolgimenti economici, spingono l'inflazione".