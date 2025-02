Ilnapolista.it - Udinese-Venezia, scontri tra ultras sui binari di un treno di linea: undici feriti, due gravi (Repubblica)

Leggi su Ilnapolista.it

Poco dopo la partita traterminata 3-2, glifriulani hanno fermato unin corsa per assalire i tifosi rivali a bordo, presso la stazione di Basiliano, vicino Udine.tradell’e delsuidelSecondo quanto riportato dain merito alla vicenda:Sui, i tifosi friulani insieme a quelli del Salisburgo con cui sono gemellati; a bordo, i tifosi delche rientravano dalla partita. L’obiettivo: vendicarsi degli contro dell’andata: il 30 ottobre ini avevano aggredito e picchiato glidell’. La scena è iniziata poco dopo le sei di sera: cinquantaincappucciati, spranghe e manganelli in mano, hanno prima acceso fumogeni sulle rotaie. Ilperò non ha rallentato la corsa e allora il comando è sceso sui, costringendo il macchinista a una frenata disperata per non investirli.