Tuttosport – Buffon la verità su Cardiff e il giudizio su Conte | Ti prende l’anima

2025-02-02 12:47:00 Flash news da:Gigiieri e oggi. In una lunga intervista rilasciata a Fanpage, l’ex bandiera della Juve e oggi capo delegazione della Nazionale si racconta a tutto spiano, senza fronzoli, come fatto nel suo libro ‘Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi’ uscito recentemente. Gli inizi della carriera, i momenti difficili e la gloria, la depressione, le sconfitte e le soddisfazioni. Si passa poi all’attualità tra il momento dell’Italia, i Mondiali 2026 e il campionato di Serie A in corso con una lotta serratissima per il primo posto che vede coinvolto il suo ex compagno di squadra e allenatore Antonio. Senza tralasciare, ovviamente, la Juve passata e quella del presente.e la salute mentaleparte dal percorso fatto in carriera, in cui restare al top per anni è difficilissimo per (quasi) tutti: “Io penso che le due peculiarità che ho avuto, che sotto certi aspetti mi piacciono di me, sono una grande passione e una grande dedizione al lavoro: perché lo ritengo una cosa seria, visto che si riverbera su tantissime altre persone.