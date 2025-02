Lanazione.it - Tutti pazzi per Dragotto. Ora è anche di peluche

Da ieri si possono acquistare le riproduzioni indi Drago8 o, la mascotte della Carrarese Calcio 1908. Per la felicità di numerosi bambini a lanciare la nuova linea di gadget dedicati alla Carrarese c’era ilin persona. Il lancio del pupazzetto ieri pomeriggio nello store giallazzurro all’interno del negozio Vignali di viale XX Settembre. E nonostante il brutto tempo sono stati molti i bambini che hanno voluto andare a salutare Drago8 e farsi una foto con la mascotte. In dono hanno ricevuto una speciale tesserina del tifoso con il suo autografo e il timbro della Carrarese calcio. Insomma una giornata divertente all’insegna dei colori giallo azzurri esorridenti e felici di esserci. La nuova linea di pual momento è stata realizzata nell’edizione limitata di 100, e a seconda del successo sarà rimessa in produzione.