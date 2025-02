Quifinanza.it - Tutti i concorsi e i bandi pubblici in scadenza a febbraio

Leggi su Quifinanza.it

Nel mese discadranno una serie diper poter accedere a posti di lavoro in varie parti dell’amministrazione pubblica, sia a livello nazionale sia a livello locale. Per quanto riguarda inazionali, spiccano la Banca d’Italia, l’Esercito e la polizia penitenziaria, che cercano lavoratori in vari ruoli.A livello locale, molte le aziende sanitarie locali, con varie sigle, che stanno cercando personale, sia al Nord sia al Sud, mentre al Centro la Regione Toscana offre lavoro a funzionari molto specializzati.Inazionali che scadono aA livello nazionale, ipiù importanti che scadono ariguardano: la Banca d’Italia, l’Esercito, l’Ispra, la polizia penitenziaria, il Corpo Sanitario dell’Aeronautica e l’Agcm.Banca d’ItaliaIl concorso della Banca d’Italia è volto all’assunzione a tempo indeterminato di 6 assistenti esperti in campo edile, dell’impiantistica meccanica e di quella elettrica.